Baza: Say Agency проверят на мошенничество после отмены концерта Канье Уэста

Полиция начала проверку агентства Say Agency после отмены концерта Канье Уэста Baza: Say Agency проверят на мошенничество после отмены концерта Канье Уэста

Москва30 сен Вести.В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка в отношении компании Say Agency по факту мошенничества. Ранее она не смогла организовать концерты рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что материалы в ближайшее время планируют передать в Москву, где к проверке может подключиться центральный аппарат МВД.

По итогам проверки МВД предстоит решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела о мошенничестве и необходимости дальнейшей проверки деятельности организатора говорится в сообщении

Ранее стало известно, что покупатели билетов на концерт рэпера подали иски с требованием вернуть деньги за билеты и компенсировать транспортные расходы.

Юристы предлагают фанатам оспорить продажу билетов из-за недостатка информации о проведении концерта и отказа вернуть деньги со ссылкой на акцию, отмечает Baza.