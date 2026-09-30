Say Agency: деньги за концерт Канье Уэста можно вернуть с 12 октября

Деньги за билеты на концерт Канье Уэста начнут возвращать с 12 октября Say Agency: деньги за концерт Канье Уэста можно вернуть с 12 октября

Москва30 сен Вести.Агентство Say Agency сообщило в своем Telegram-канале о том, что возможность вернуть средства за приобретенные билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста откроется в понедельник 12 октября 2026 года.

В агентстве подтвердили информацию о том, что концерты YE в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены.

Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже сказано в заявлении Say Agency

Представители агентства пообещали в ближайшее время сообщить о статусе проекта.

В заключении они поблагодарили всех, кто в течение 1,5 месяца поддерживал их и ждал концерта.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку в отношении компании Say Agency по факту мошенничества. В ближайшее время материалы проверки планируют передать в Москву.