Monde: около 30 тысяч человек посетили первый за шесть лет концерт Селин Дион

Во Франции состоялся первый за шесть лет концерт Селин Дион Monde: около 30 тысяч человек посетили первый за шесть лет концерт Селин Дион

Москва13 сен Вести.Порядка 30 тысяч человек посетили первый за шесть лет концерт канадской певицы Селин Дион. Об этом пишет газета Le Monde.

По информации журналистов, мероприятие состоялось на "Пленитюд Арене" в парижском пригороде Нантер.

Концерт продолжался более двух часов, артистка исполнила 25 песен, говорится в материале.

Предыдущий концерт Дион состоялся в марте 2020 года в Соединенных Штатах. Все последующие выступления были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2022 году певица отменила концерты из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

В 2024 году Дион выступила на открытии летних Олимпийских игр в Париже.