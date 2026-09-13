Москва13 сенВести.Порядка 30 тысяч человек посетили первый за шесть лет концерт канадской певицы Селин Дион. Об этом пишет газета Le Monde.
По информации журналистов, мероприятие состоялось на "Пленитюд Арене" в парижском пригороде Нантер.
Концерт продолжался более двух часов, артистка исполнила 25 песен, говорится в материале.
Предыдущий концерт Дион состоялся в марте 2020 года в Соединенных Штатах. Все последующие выступления были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2022 году певица отменила концерты из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.
В 2024 году Дион выступила на открытии летних Олимпийских игр в Париже.