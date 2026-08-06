Стало известно о планах Пугачевой снова выступать на корпоративах KP.RU: Пугачева после операции готовится вернуться на сцену

Москва6 авг Вести.Певица Алла Пугачева может вернуться к частным выступлениям, восстановившись после операции. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники из окружения артистки.

По их словам, исполнительнице поступило предложение выступить на закрытом корпоративном мероприятии с гонораром в размере 500 тысяч долларов (более 39 млн рублей). Утверждается, что пока Пугачева не готова выходить на сцену по состоянию здоровья, однако намерена рассмотреть возможность выступления после завершения реабилитации.

Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России. Недавно ей предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов… Заказчик – богатый человек, ее хороший знакомый, и гонорар ее устроил. Возможно, она еще споет сказал собеседник издания

Недавно артистка перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. В первое время после хирургического вмешательства она передвигалась с тростью.

Сама Пугачева ранее рассказывала журналистам, что тяжело перенесла операцию, восстановление и постепенно возвращалась к привычной активности. По ее словам, сначала она ходила с тростью, а затем стала использовать ее исключительно для удобства в местах с большим скоплением людей.

Ранее помощница Пугачевой опровергла информацию об операции на сердце певицы.