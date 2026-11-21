Москва21 ноя Вести.Гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по Соединенным Штатам оказался под вопросом из-за слабых продаж билетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждают журналисты, концерт исполнительницы в Чикаго, который был запланирован на 18 декабря, пришлось отменить из-за низкого спроса. Выступление Орбакайте должно было пройти в зале Copernicus Center, рассчитанном на 1852 зрителя.

При этом в расписании исполнительницы остаются еще пять концертов - в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Для этих концертов, говорится в публикации, организаторы выбрали площадки на 730–1800 мест. При этом, пишет SHOT, в настоящий момент на концерты не выкуплены от 25 до 30% всех билетов.