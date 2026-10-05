Москва5 окт Вести.На концерты американского рэпера Ye (Канье Уэста), которые планировались на октябрь 2026 года в Петербурге, было продано более 100 тыс. билетов. Выступление рэпера в России и его отмена стало одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев. О подробностях отмены концертов РБК рассказала их организатор, гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева

Мы бились во все двери, в которые только могли. Они, к сожалению, по большей части оказались для нас закрытыми. Надежда сохранялась очень долгое время: вроде бы вот-вот, сейчас все будет хорошо. Но в какой-то момент кто-то все затормозил, и все остановилось на том, что концерта не будет. Наше агентство просто пытались топить рассказала Субчева

В агентстве поняли, что больше нельзя держать зрителей в неведении, и начали процедуру возврата билетов. По словам гендиректора, это решение далось агентству очень тяжело, поскольку концерты Уэста должны были показать, что Россия - дружелюбная и открытая страна, в которую начали возвращаться мировые звезды. При этом Анна Субчева подчеркнула, что не одобряет нацистские высказывания, которые были сделаны в свое время артистом.

На тот момент, когда эти высказывания были сделаны, артист находился не в самом вменяемом состоянии. У него есть определенные проблемы со здоровьем, которые тогда прогрессировали. У него были очень серьезные проблемы в личной жизни. У него было сомнительное окружение, которое ему дало совет, что если он снова словит хайп, то о нем заговорят миллионы. И все это вместе создало такой фон считает организатор гастролей рэпера

Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Позднее выяснилось, что проведение мероприятий не прошло необходимые согласования с властями города, а 29 сентября стало известно об отмене концертов музыканта.

Ранее Канье Уэст принес извинения еврейскому народу за свои нацистские высказывания. Однако по мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, артист нанес оскорбления и всем другим народам, положившим жизни в борьбе с нацистской Германией. В частности, русским и белорусам. Однако рэпер так и не извинился перед ними, а потому его концерт в городе, пережившем страшную блокаду, невозможен.

Уже было анонсировано, что возможен концерт Канье Уэста в России летом 2027 года, но состоится ли он или нет пока неизвестно.