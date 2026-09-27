Канье Уэст так и не извинился перед россиянами за поддержку нацизма Захарова: Канье Уэст не извинился за поддержку нацизма перед россиянами

Москва27 сен Вести.Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но не посчитал нужным сделать то же перед русскими и белорусами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой в подкасте блогера Георгия Иващенко

Дипломат напомнила, что 8 мая 2025 года рэпер выпустил клип со словами "слава Гитлеру" и записью выступления фюрера.

Когда я слышу, что он [Канье Уэс] как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А перед нами, чья страна потеряла 27 млн человек как раз из-за Гитлера, не надо извиняться? задалась вопросом Захарова

Представитель МИД РФ добавила, что новость о возможном выступлении артиста в Санкт-Петербурге шокировала блокадников. Один из них, узнав о песне со словами "хайль" и "Гитлер", стал просто задыхаться от того, что не мог поверить в происходящее.

Ранее режиссер Никита Михалков счел оскорбительным для жителей блокадного Ленинграда возможное выступление этого артиста.