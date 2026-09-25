Москва25 сен Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге будет оскорбительным для города, который пережил фашистскую блокаду. Об этом заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более $40 млн, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение цитирует заявление Михалкова ТАСС

Ранее сообщалось, что концерты Уэста в Санкт-Петербурге запланированы 10 и 11 октября.