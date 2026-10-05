Возврат денег за отмененные концерты Канье Уэста начнется в середине октября Say Agency: выплаты за билеты на концерты Канье Уэста начнутся 12 октября

Москва5 окт Вести.Возврат денежных средств за билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге начнется 12 октября, рассказала в интервью РБК глава агентства Say Agency Анна Субчева.

По ее словам, претендовать на возврат смогут все покупатели билетов. Сейчас выплаты невозможны, поскольку полученные от продаж средства были перечислены контрагентам в рамках подготовки мероприятий.

Субчева объяснила, что у организаторов было большое количество расходов, требовавших предварительной оплаты. При этом, по ее словам, около 95% внесенных предоплат являются возвратными.

Из хороших новостей – 95% предоплат возвратные. Поэтому мы сейчас, на этой неделе будем получать денежные средства и отправлять их билетному оператору. Билетный оператор их у себя аккумулирует и начнет выплаты заявила глава Say Agency

Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в рамках мирового тура в поддержку альбома Bully.

Ранее "Газпром Арена" сообщила, что договор с Say Agency на проведение мероприятий не заключался. В агентстве, в свою очередь, утверждали, что параметры концертов были согласованы с площадкой, а проект договора уже был получен.

Позднее выяснилось, что проведение мероприятий не прошло необходимые согласования с властями Санкт-Петербурга. 29 сентября стало известно об отмене концертов.