Россиянам стал доступен возврат билетов за отмененный концерт Канье Уэста Сервис возврата билетов за отмененный концерт Канье Уэста в РФ стал доступен

Москва12 окт Вести.Россияне, купившие билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста, могут вернуть билет. Об этом сообщает ИС "Вести".

Возврат билетов осуществляется через автоматизированный сервис возврата Intickets.

Россиянам, которые приобрели билеты, на электронную почту приходит письмо с ссылкой на сервис возврата. Уточняется, что к возврату будут доступны все приобретенные билеты независимо от даты покупки билета и условий, действовавших в момент покупки.

Как убедилась редакция ИС "Вести", по завершении прохождения процедуры возврата билетов поступает сообщение об успешной регистрации заявки. Когда заявка будет выполнена, покупателю на почту придет соответствующее уведомление. Уточняется, что обработка заявки обычно занимает от трех до пяти дней, однако, при большом количестве обращений, срок может составить до 30 суток.

При этом на сайте сервиса подчеркивается, что, по правилам возврата билетов, сервисный сбор не возвращается, а деньги, потраченные на билет, вернутся на счет карты, с которой была произведена оплата.

Концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в рамках мирового тура в поддержку альбома Bully. Позднее выяснилось, что проведение мероприятий не прошло необходимые согласования с властями Санкт-Петербурга. 29 сентября стало известно об отмене концертов.