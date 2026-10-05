Юрист рассказал о сложностях при возврате денег за билеты на шоу Канье Уэста Юрист Багян: некоторые покупатели не вернут деньги за отмененное шоу Канье Уэста

Москва5 окт Вести.Зрители, которые приобрели билеты на концерт рэпера Канье Уэста у перекупщиков, рискуют потерять свои деньги. Концерт музыканта отменен, а перекупщики не несут ответственности за подделки или дубликаты билетов. Об этом рассказал "Абзацу" юрист и общественный деятель Сергей Багян.

В случае отмены концерта получить обратно деньги за билеты, купленные неофициально, может быть весьма проблематично. Необходимо сразу посмотреть в реквизитах, у кого вы совершали покупку: у организатора или агента отметил юрист

Чтобы попытаться вернуть деньги следует незамедлительно написать письменное заявление с указанием персональных данных, номера заказа и банковских реквизитов, напоминает юрист. А при получении необоснованного отказа в возврате денег гражданам необходимо скооперироваться для защиты своих интересов.

Готовьте обращение в Роспотребнадзор либо обращайтесь в суд. Вы вправе требовать не только возврата стоимости, но и возмещения сопутствующих убытков. Например, денег за проезд или гостиницу. В данном случае лучше выйти на контакт с остальными покупателями и подготовить коллективный иск по возврату средств посоветовал Багян

Ранее сообщалось, что деньги за отмененное выступление Уэста начнут возвращать зрителям с 12 октября.