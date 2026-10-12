Москва12 окт Вести.В Центральном районном суде Воронежа 9 октября состоялось предварительное заседание по иску Евгения Рассказова, который добивается возврата денег за билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста. Воронежцу за несколько дней до заседания вернули номинальную стоимость билета, однако он намерен добиться возвращения уплаченных сервисных сборов и взыскать неустойку. Деталями этого дела поделился с ИС "Вести" адвокат Алексей Садовников.

Он рассказал, что перед тем, как обратиться в суд, Евгений дважды обратился к организаторам с просьбой вернуть средства за несостоявшийся концерт.

Мы получили два отказа, не согласились с ними, и нам ничего не оставалось, как обратиться в суд за защитой своих прав, что мы и сделали. У нас не было, и, в принципе, сейчас нет какой-то конкретной цели наказывать организаторов. Наша первостепенная задача — это в полном объеме вернуть те деньги, которые были уплачены за билеты сказал Алексей Садовников

5 октября Евгению поступил платеж на сумму 132 000 рублей — ему вернули номинальную стоимость билетов, но удержали сервисный сбор. Организаторы, как отметил адвокат, в своем возражении указали, что сервисный сбор не возвращается, так как является оплатой билетному оператору.

Мы с данной позицией категорически не согласны, поэтому уже в суде уточнили свои требования, попросили суд все-таки взыскать этот остаток — 10% сервисного сбора. Дополнили свои требования также неустойкой, которая на момент судебного заседания уже составляла больше 100 000 рублей, штрафом и моральным ущербом рассказал Садовников рассказал Садовников

Основное судебное заседание назначено на 26 октября.

Мы активно к этому готовимся, хотели бы отметить, что считаем свою позицию полностью законной, так как основываем ее на законе о защите прав потребителей, на основах законодательства Российской Федерации о культуре, подкрепляемой судебной практикой добавил Садовников

Ранее ИС "Вести" сообщила, что россияне, купившие билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста, могут вернуть билет. Возврат осуществляется через автоматизированный сервис возврата Intickets.