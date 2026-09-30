Ухтинец через суд потребовал вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста Житель Ухты потребовал вернуть 73,2 тыс. рублей за билеты на концерт Канье Уэста

Москва30 сен Вести.Житель Ухты подал иск к организаторам концерта Канье Уэста. Об этом сообщила пресс-служба судов Республики Коми в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что заявление поступило на Университетский судебный участок города. Ответчиками указаны ООО "Сэй Эдженсим" и ООО "Интикетс".

По данным из иска, 18 августа 2026 года мужчина купил электронные билеты на концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 11 октября на "Газпром Арене". Два билета обошлись ему в 66 тысяч рублей, а всего он заплатил 73,2 тысячи рублей. Организатором мероприятия заявлено ООО "Сэй Эдженсим", а ООО "Интикетс" - как уполномоченное лицо, которое фактически получило деньги истца.

В начале сентября 2026 года ухтинец решил не идти на концерт и попросил ответчиков вернуть средства. Добровольно деньги ему не отдали, поэтому он обратился в суд. В иске мужчина просит взыскать 73,2 тысячи рублей, возместить моральный ущерб и назначить штраф.

Не получив возврата в добровольном порядке, истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчиков 73 200 рублей, компенсацию морального вреда, штраф говорится в публикации

Иск рассмотрит мировой судья.