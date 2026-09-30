Москва30 сенВести.Житель Ухты подал иск к организаторам концерта Канье Уэста. Об этом сообщила пресс-служба судов Республики Коми в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что заявление поступило на Университетский судебный участок города. Ответчиками указаны ООО "Сэй Эдженсим" и ООО "Интикетс".
По данным из иска, 18 августа 2026 года мужчина купил электронные билеты на концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 11 октября на "Газпром Арене". Два билета обошлись ему в 66 тысяч рублей, а всего он заплатил 73,2 тысячи рублей. Организатором мероприятия заявлено ООО "Сэй Эдженсим", а ООО "Интикетс" - как уполномоченное лицо, которое фактически получило деньги истца.
В начале сентября 2026 года ухтинец решил не идти на концерт и попросил ответчиков вернуть средства. Добровольно деньги ему не отдали, поэтому он обратился в суд. В иске мужчина просит взыскать 73,2 тысячи рублей, возместить моральный ущерб и назначить штраф.
Не получив возврата в добровольном порядке, истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчиков 73 200 рублей, компенсацию морального вреда, штрафговорится в публикации
Иск рассмотрит мировой судья.