СМИ: россияне могут потерять более 2 млн рублей из-за концерта Шакиры SHOT: россияне могут потерять более 2 млн рублей из-за концерта Шакиры

Москва1 ноя Вести.Российские слушатели колумбийской певицы Шакиры могут лишиться свыше 2 млн рублей из-за нового переноса ее концерта у египетских пирамид. Об этом сообщается в канале SHOT на платформе МАХ.

В материале сказано, что концерт должен был состояться 28 ноября, но Шакира перенесла его на 2 апреля 2027 года из-за "обстоятельств в регионе". Перенос был произведен уже во второй раз, уточнили авторы публикации.

Новая дата выпала на пятницу, поэтому многие фанаты, заранее взявшие отпуск на ноябрь, весной прилететь уже не смогут. Египетский оператор билетов пока показывает старую дату, не присылает уведомления и не отвечает покупателям говорится в материале

По информации SHOT, одна из организаторов поездки собрала группу из 36 человек, желающих побывать на концерте Шакиры, и двух координаторов. За одни только билеты зрительская группа отдала примерно 1,2 млн рублей (самый дешевый билет на шоу певицы стоил примерно 14 тысяч рублей). Авторы материала предполагают, что в целом потери участников поездки в целом могут превысить два миллиона.

Уточняется, что часть россиян все равно решили поехать в Египет, только вместо посещения шоу Шакиры будут отдыхать и осматривать достопримечательности.