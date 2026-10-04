Mash: первому слушателю Канье Уэста начали возвращать средства за билеты Mash: фанатам Канье Уэста начали возвращать деньги за билеты на концерт

Москва4 окт Вести.Первым слушателям несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста начали возвращать деньги за билеты, сообщает Mash.

Так, 115,5 тысяч рублей были арестованы на счетах Say Agency судебными приставами.

Отмечается, что иск подала 40-летняя женщина из Самары, которая подарила на день рождения сына два билета по 35 тысяч. После отмены концерта рэпера она подала иск и по нему организаторам заморозили счета. После этого начали возвращать деньги.

Средства вернули пока не в полном объеме — она получила лишь 70к рублей за билеты, а еще ей должны 10% комиссии сервиса при покупке билетов и потребительский штраф. Именно по иску Валентины у агентства арестовали 115,5к на счетах отмечается в сообщении

Как отмечает канал, Say Agency начали проверять по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Покупатели билетов массово подают иски.