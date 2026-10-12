Москва12 окт Вести.Суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска с требованием арестовать имущество организатора концерта Канье Уэста в России Say Agency. Об этом пишет в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее данным, 17 августа 2026 года девушка приобрела билет на концерт Канье Уэста за 62 700 рублей через платформу Intickets. Позже, 25 сентября, она обратилась к платформе с заявлением о возврате денежных средств, которое не удовлетворено до настоящего времени.

После этого девушка подала иск, в котором просила взыскать стоимость билетов, неустойку, моральный вред и штраф по ЗЗПП. Сумма иска составила 233 100 рублей, при этом потерпевшая требовала принятия мер предварительной защиты в виде ареста имущества Say Agency на указанную сумму.

Суд в удовлетворении заявления о принятии мер по обеспечению иска отказал пишет Лебедева

По данным инстанции, в данный момент отсутствуют доказательства того, что Say Agency предпринимает действия, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.