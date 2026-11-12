Москвич отозвал свой иск к организатору концерта Канье Уэста на 800 тысяч рублей

Фанат Канье Уэста отказался от иска на 800 тысяч к организатору концерта Москвич отозвал свой иск к организатору концерта Канье Уэста на 800 тысяч рублей

Москва12 ноя Вести.Поклонник американского рэпера Канье Уэста отказался от иска на 800 тысяч рублей к организатору несостоявшегося концерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Преображенского суда Москвы, где рассматривалось исковое заявление.

Преображенский суд Москвы прекратил дело по иску Паранянца А. Р. к ООО "Сэй эдженси" и ООО "Интикетс" по причине отказа истца от иска цитирует текст документа агентство

Ранее стало известно, что истец купил билеты на концерт Уэста в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 10 октября 2026 года на "Газпром арене". Четыре билета обошлись ему в 640 тысяч рублей, а общая стоимость заказа составила 704 тысячи. Организатором мероприятия выступило ООО "Сэй эдженси", а лицом, получившим от истца деньги, стало ООО "Интикетс".