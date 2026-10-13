Прокуратура не нашла признаков мошенничества у организатора концерта Уэста в РФ В действиях организатора концерта Канье Уэста не нашли признаков мошенничества

Москва13 окт Вести.В действиях Say Agency – организатора концерта рэпера Канье Уэста в России – не нашли признаков мошенничества. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя компании Александра Панина.

Здесь нет никакого мошенничества. На сегодняшний день прокуратура провела проверку – признаков мошенничества не выявили, потому что их, собственно, нет заявил Панин

Он добавил, что проведение мероприятий согласовали со стадионом "Газпром Арена", но договор подписан не был. Панин также допустил, что в дальнейшем концерт все же состоится, но будет перенесен на другие даты.

Ранее на сервисе Intickets стал доступен возврат средств за билеты на концерт Канье Уэста.