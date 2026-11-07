Москва7 ноя Вести.Риск с приглашением американского рэпера Канье Уэста в РФ был довольно высокий, поэтому необходимо было заранее заручиться согласием не только городских структур, но и ведомств, отвечающих за общественную и политическую безопасность. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой озвучил промоутер, владелец концертного агентства и гастрономического театра Эдуард Ратников.

Он добавил, что все эти действия необходимо было сделать до начала продажи билетов.

Война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Это точно абсолютно может быть использовано против имиджа, репутации России. Ну и так далее. Поэтому с этим артистом риск очень высокий. … И перед тем, как его анонсировать и запускать билеты в продажи, конечно, нужно было заручиться согласием, поддержкой не только городских структур, которые отвечают за работу с горожанами в этом городе, а и структур, которые отвечают за безопасность, не только общественную, но и политическую рассказал Ратников

На сайте Канье Уэста в списке концертов на 2026 год нет выступления на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что он даст там два концерта 10 и 11 октября. Представители площадки заявляли, что с организаторами не был заключен договор аренды.