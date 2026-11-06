В суды Москвы поступило более 40 исков к организатору концерта Уэста

В столичные суды поступило более 40 исков к организатору концерта Уэста В суды Москвы поступило более 40 исков к организатору концерта Уэста

Москва6 ноя Вести.В различные суда Москвы поступило 43 исков о защите прав потребителей к компании "Сэй эдженси" – организатору концерта американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 43 исковых заявления поступили мировым судьям, еще одно – в Преображенский районный суд. Практически все они касаются отмены концерта рэпера.

Согласно картотеке дел, 11 исков к компании "Сэй эдженси" оставлены без движения в связи с нарушениями при их подаче, часть же возвращена заявителям. В одном случае иск удовлетворен: мировой судья взыскал более 83 тыс. рублей в пользу жительницы столицы с организатора отмененного концерта Уэста говорится в сообщении

На сайте Канье Уэста в списке концертов на 2026 год нет выступления на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что он даст там два концерта 10 и 11 октября. Представители площадки заявляли, что с организаторами не был заключен договор аренды.