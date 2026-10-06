В суды Петербурга поступило девять исков к организаторам концерта Канье Уэста Суды Санкт-Петербурга начали принимать иски из-за сорванного концерта Уэста

Москва6 окт Вести.В судах Санкт-Петербурга зарегистрировано девять исков к организаторам сорванного концерта рэпера Канье Уэста — компаниям "Сэй Эдженси" и "Интикетс". Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Семь исковых заявлений поступило в различные районные суды Петербурга, еще два рассматриваются мировыми судьями. Первые судебные заседания по возврату средств за отмененное выступление назначены на начало ноября. Ранее один из исков был возвращен заявительнице из-за территориальной неподсудности.