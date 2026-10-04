Наложен арест на средства организатора концертов Канье Уэста в Петербурге На средства организатора концертов Канье Уэста в Петербурге наложили арест

Москва4 окт Вести.Судебные приставы наложили арест в пределах 115,5 тысячи рублей в отношении организатора анонсированных концертов американского рэпера Канье Уэста в Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Контур.Фокус".

Отмечается, что основанием для возбуждения производства стал исполнительный лист, который выдал по гражданскому иску Октябрьский районный суд Самары.

Приставы начали накладывать аресты на средства организатора концертов Канье Уэста. ... Иск о защите прав потребителей по договору в сфере услуг подан к Say Agency говорится в сообщении

По данным агентства, третьими лицами по делу привлечены ООО "Зенит-Арена" (анонсированная площадка концертов музыканта), ООО "Интикетс" (компания, которая реализовывала билеты) и Роспотребнадзор.

Отмечается, что это – первый известный случай наложения ареста на средства организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с концертами артиста.

Ранее Say Agency анонсировало два выступления Канье Уэста на "Газпром- Арене" в Петербурге, которые должны были состояться 10 и 11 октября. При этом в пресс-службе стадиона заявляли, что договор аренды площадки с организаторами концерта не заключен, а без него он состояться не может.

Несколько дней назад прокуратура начала проверку в связи с продажей билетов на концерт Канье Уэста.