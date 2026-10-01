Прокуратура начала проверку в связи с продажей билетов на концерт Канье Уэста Прокуратура Москвы проверит организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста

Москва1 окт Вести.Московская прокуратура начала проверку в связи с продажей билетов на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проверку организовали после заявления жителя Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт за 150 тысяч рублей. Мужчина уточнил, на каком основании организатор продавал места и рекламировал концерт, если на тот момент еще не было договора с площадкой и необходимых согласований.

По вашему обращению… и заявлению…, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка говорится в документе, подписанном зампрокурора Москвы

Петербуржец также попросил установить, что именно было известно компании-организатору на момент получения денег от покупателей. Если ее руководство знало о невозможности проведения концерта, мужчина попросил провести проверку на наличие признаков мошенничества в особо крупном размере.