Свыше 83 тысяч взыскал суд в Москве с организатора концерта Канье Уэста в России

Суд в Москве впервые взыскал деньги с организатора концерта Уэста в РФ Свыше 83 тысяч взыскал суд в Москве с организатора концерта Канье Уэста в России

Москва6 ноя Вести.Мировой суд в Москве впервые взыскал свыше 83 тысяч рублей в пользу местной жительницы с компании "Сэй эдженси" – организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения инстанции.

Взыскать с ООО "Сэй эдженси" в пользу Газаровой Анастасии Вячеславовны денежную сумму, уплаченную за билеты на концерт, в размере 66 000 руб., сервисный сбор в размере 6 600 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 5 800 руб., а всего взыскать 83 400 руб. написали в документе

Москвичка также требовала взыскать средства с сервиса по продаже билетов "Интикетс", однако в этой части иска суд отказал.

Ранее сообщалось, что прокуратура не нашла признаков мошенничества у организатора концерта Уэста в РФ.