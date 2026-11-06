Москва6 нояВести.Мировой суд в Москве впервые взыскал свыше 83 тысяч рублей в пользу местной жительницы с компании "Сэй эдженси" – организатора несостоявшегося концерта Канье Уэста на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения инстанции.
Взыскать с ООО "Сэй эдженси" в пользу Газаровой Анастасии Вячеславовны денежную сумму, уплаченную за билеты на концерт, в размере 66 000 руб., сервисный сбор в размере 6 600 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 5 800 руб., а всего взыскать 83 400 руб.написали в документе
Москвичка также требовала взыскать средства с сервиса по продаже билетов "Интикетс", однако в этой части иска суд отказал.
Ранее сообщалось, что прокуратура не нашла признаков мошенничества у организатора концерта Уэста в РФ.