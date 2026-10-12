Москва12 окт Вести.Певица Любовь Успенская опровергла информацию о том, что ее концерты в российских городах пришлось отменить из-за проблем со здоровьем. Артистка пояснила, что виновата принимающая сторона, которая допустила просчеты при планировании маршрута.

Изначально была информация о том, что время в пути между городами занимает около 2 часов. На деле оказалось, что в дороге нужно было провести часов 6, а то и больше. А еще концерты стоят в расписании практически ежедневно, без перерывов на восстановление сил. Мы просто не успевали добраться, у меня не было другого выбора заявила Успенская Газете.Ru

По ее словам, до концертных площадок физически невозможно было добраться вовремя, а плотный график не оставлял времени на сон и отдых. Поэтому Успенской пришлось прервать тур.

Поклонники Успенской стали переживать из-за внезапной отмены концертов певицы в Саратове и Волгограде 9 и 10 октября.