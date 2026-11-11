"Крылья у меня подрезаны": Лариса Долина поставила концерты на паузу Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности

Москва11 ноя Вести.Певица Лариса Долина объявила, что поставила концертную деятельность на паузу. Соответствующее заявление она сделала на концерте в Коломне 11 ноября.

Народная артистка напомнила, что 1 сентября исполнилось 55 лет ее приходу в профессию. По словам Долиной, за эти годы она пережила многое, но все это стоило того, чтобы видеть счастливые глаза зрителей, ощущать их поддержку и любовь.

Как сказала исполнительница хита "Погода в доме", "те драматические события", которые с ней происходили и происходят, сильно отражаются на ее творчестве. Долина заявила, что не умеет "выходить и петь на 99%, только на 100%".

И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время, меня отпустить сказала Долина

Певица уточнила, что перерыв будет недолгим.

Ранее Лариса Долина призналась, что часто грустит.