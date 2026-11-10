Певица Долина призналась, что часто испытывает грусть

Лариса Долина призналась, что часто грустит Певица Долина призналась, что часто испытывает грусть

Москва10 ноя Вести.Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что сейчас переживает непростой период и часто испытывает грусть. Соответствующее заявление она сделала на презентации клипа певицы Елены Север.

Такое время переживаю сейчас, столько грусти заявила Долина

При этом артистка уточнила, что после просмотра новой работы коллеги ее настроение заметно улучшилось.

Ранее Долина сообщала, что ее сольный концерт "Юбилей в кругу друзей", который пройдет 11 ноября в Коломне, станет ее последним выступлением перед паузой в концертных турах.