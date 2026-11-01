Лариса Долина сообщила о перерыве в концертах Лариса Долина сделает перерыв в гастрольных турах

Москва7 ноя Вести.Сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей" 11 ноября в Коломне станет завершающим выступлением певицы перед паузой в концертных турах, сообщила она ТАСС.

Одиннадцатого ноября в Коломне состоится мой сольный концерт перед большим перерывом (речь идет о концертных турах - прим. ТАСС). Я делаю паузу, потому что буду готовиться к новому году сказала Долина

Она добавила, что в новом году у нее появится новая программа.

Ранее сообщалось, что юристы Ларисы Долиной намерены привлечь к ответственности компанию ООО "Бургер Рус" (сеть "Бургер Кинг"), которая публично использовала имя певицы в коммерческих целях.