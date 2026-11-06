Долина намерена взыскать с "Бургер Кинга" деньги за использование ее имени Взысканные с "Бургер Кинга" деньги Долина направит на нужды СВО

Москва6 ноя Вести.Юристы Ларисы Долиной намерены привлечь к ответственности компанию ООО "Бургер Рус" (сеть "Бургер Кинг"), которая публично использовала имя певицы в коммерческих целях. Об этом со ссылкой на официальное заявление передает ТАСС.

Представители Долиной заявили, что объявление сети о прекращении доставки по адресу жилого дома в Хамовниках, где проживала певица, является спланированной и циничной провокацией для привлечения внимания к своему бизнесу.

Нами уже готовится официальная досудебная претензия в адрес ООО "Бургер Рус" с требованием выплатить компенсацию за масштабные нарушения прав Ларисы Александровны Долиной. В случае отказа мы инициируем судебный процесс..., а также направим заявления в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор для наложения на компанию максимальных административных штрафов говорится в заявлении

Все взысканные средства певица планирует направить на нужды участников специальной военной операции, в том числе финансирование программ их комплексной медицинской и психологической реабилитации.

Данный процесс для Ларисы Долиной - это вопрос принципа и защиты человеческого достоинства, а не способ коммерческого обогащения подчеркнули юристы

По заявлению юридической службы певицы, Долина никогда не сотрудничала с сетью "Бургер Кинг" и не давала согласия на использование своего образа. Зафиксированные нарушения - злоупотребление правом, удар по деловой репутации, незаконное использование товарного знака (имя "Лариса Долина" является официально зарегистрированным в Роспатенте товарным знаком), нарушение закона "О рекламе".