Москва29 октВести.Одна из компаний, к которым были поданы иски за незаконное использование изображения певицы Ларисы Долиной, выплатила компенсацию артистке, не став ждать суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора народной артистки – Сергея Пудовкина.
Ранее он сообщал журналистам, что сторона Долиной подала в Басманный суд иски к трем фирмам за использование изображения артистки баз разрешения. Речь идет о мебельной фабрике, интернет-магазине и банке.
Одна компания решила извиниться за свои незаконные действия и предложила выплату для досудебного урегулирования процессасказал Пудовкин
Директор исполнительницы выразил мнение, что так может быть "и дальше".
Кроме того, Пудовкин также сообщал, что юристы Долиной изучат мемы и коллажи с ее изображением на предмет оскорблений. Некоторые эксперты считают, что шансы наказать россиян за интернет-мемы маленькие, так как эти картинки связаны с ситуацией в целом, а не оскорблением конкретного лица.