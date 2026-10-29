Компания выплатила Долиной компенсацию за кадры с ней, не став ждать суда

Компания выплатила Долиной компенсацию за кадры с артисткой, не став ждать суда Компания выплатила Долиной компенсацию за кадры с ней, не став ждать суда

Москва29 окт Вести.Одна из компаний, к которым были поданы иски за незаконное использование изображения певицы Ларисы Долиной, выплатила компенсацию артистке, не став ждать суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора народной артистки – Сергея Пудовкина.

Ранее он сообщал журналистам, что сторона Долиной подала в Басманный суд иски к трем фирмам за использование изображения артистки баз разрешения. Речь идет о мебельной фабрике, интернет-магазине и банке.

Одна компания решила извиниться за свои незаконные действия и предложила выплату для досудебного урегулирования процесса сказал Пудовкин

Директор исполнительницы выразил мнение, что так может быть "и дальше".

Кроме того, Пудовкин также сообщал, что юристы Долиной изучат мемы и коллажи с ее изображением на предмет оскорблений. Некоторые эксперты считают, что шансы наказать россиян за интернет-мемы маленькие, так как эти картинки связаны с ситуацией в целом, а не оскорблением конкретного лица.