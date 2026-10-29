Адвокат объяснил, может ли Долина засудить авторов мемов с ее участием Юрист Жорин оценил перспективы исков Долиной к авторам мемов с ее участием

Москва29 окт Вести.Адвокат Сергей Жорин в разговоре с MK.RU рассказал, на какую компенсацию может рассчитывать певица Лариса Долина в случае подачи иска на оскорбительные мемы с ее изображением в интернете, а также поведал, можно ли за шутку в сети оказаться в суде в качестве ответчика.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что юристы артистки займутся поиском оскорбительных мемов с изображением певицы в интернете. По его словам, он вместе с юристами намерен отслеживать публикации с упоминанием Долиной, а в случае обнаружения оскорблений, незаконного использования образа певицы или попыток нанести ущерб ее репутации последуют судебные иски.

По словам Жорина, само по себе создание или распространение мема с Долиной не является нарушением закона. Российское законодательство допускает критику, сатиру и выражение субъективного мнения, в том числе в отношении публичных персон.

Одного факта, что шутка неприятна артистке, недостаточно для удовлетворения иска. Необходимо установить конкретное нарушение ее прав, а по делам о защите чести и достоинства учитывать содержание публикации, ее контекст и характер распространенных сведений пояснил Жорин

Если мем содержит недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, певица вправе потребовать опровержения, удаления публикации и компенсации морального вреда. Однако, как правило, суды взыскивают незначительные суммы - от 30 до 100 тысяч рублей. За оскорбления в неприличной форме предусмотрен административный штраф для гражданина от 5 до 10 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Отдельно адвокат напомнил о статье 152.1 ГК РФ, защищающей право гражданина на собственное изображение. Согласие на использование требуется не всегда: закон предусматривает исключения, в частности для публичных интересов. Поэтому каждый мем нужно оценивать индивидуально, особенно если речь идет о коммерческом использовании образа певицы.

Массовые иски против авторов обычных сатирических мемов, по мнению Жорина, имеют сомнительные перспективы. Согласно статье 154 ГПК РФ, общий срок рассмотрения гражданского дела районным судом составляет два месяца, но с учетом сложности и обжалования процесс может затянуться. Поэтому попытка судиться с каждым автором мема способна обернуться длительными разбирательствами без гарантии положительного результата.

Ранее сольные концерты Ларисы Долиной отменили в 5 городах России из-за низких продаж.