Юрист объяснил, есть ли у Долиной шансы засудить россиян за мемы Юрист Пирогов: юристам Долиной будет сложно засудить россиян за мемы

Москва28 окт Вести.Адвокатам народной артистки Ларисы Долиной будет трудно добиться наказания для россиян за мемы с изображением певицы. Такое заявление сделал юрист Михаил Пирогов в комментарии изданию NEWS.ru.

28 октября директор артистки Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что коллажи, мемы и публикации, связанные с Долиной, будут проверять ее юристы на предмет оскорблений и унижений.

Пирогов объяснил, что данные перспективы кажутся неоднозначными. По словам эксперта, формально закон на стороне артистки, и суды уже удовлетворяли похожие иски, однако главная сложность связана с необходимость доказать умысел. Речь идет о том, что для победы в суде оскорбительные действия должны быть направлены именно на само лицо, а не просто связаны с ситуацией.

Для мемов это критически важно: большинство из них — шутки или сатира на скандал с квартирой, а не намеренное унижение личности сказал Пирогов

Юрист пояснил, что суду предстоит установить, является ли мем оскорблением или "просто формой социального комментария".

Пирогов уточнил, что шансы выиграть суд намного выше в случаях с дипфейками и незаконным использованием изображения Долиной в рекламе.