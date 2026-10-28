Москва28 октВести.Адвокатам народной артистки Ларисы Долиной будет трудно добиться наказания для россиян за мемы с изображением певицы. Такое заявление сделал юрист Михаил Пирогов в комментарии изданию NEWS.ru.
28 октября директор артистки Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что коллажи, мемы и публикации, связанные с Долиной, будут проверять ее юристы на предмет оскорблений и унижений.
Пирогов объяснил, что данные перспективы кажутся неоднозначными. По словам эксперта, формально закон на стороне артистки, и суды уже удовлетворяли похожие иски, однако главная сложность связана с необходимость доказать умысел. Речь идет о том, что для победы в суде оскорбительные действия должны быть направлены именно на само лицо, а не просто связаны с ситуацией.
Для мемов это критически важно: большинство из них — шутки или сатира на скандал с квартирой, а не намеренное унижение личностисказал Пирогов
Юрист пояснил, что суду предстоит установить, является ли мем оскорблением или "просто формой социального комментария".
Пирогов уточнил, что шансы выиграть суд намного выше в случаях с дипфейками и незаконным использованием изображения Долиной в рекламе.