Baza: Долину могут лишить водительских прав после слов про езду с мигалками

Baza: в Госдуме попросили проверить Долину после ее слов про езду с мигалками Baza: Долину могут лишить водительских прав после слов про езду с мигалками

Москва17 окт Вести.Певицу Ларису Долину могут лишить водительских прав после признания в том, что она ехала на юбилей Николая Баскова на большой скорости со включенными мигалками. Об этом Baza сообщает в MAX.

По данным канала, депутаты Госдумы попросили Госавтоинспекцию провести проверку, так как у артистов нет права на спецсигналы. Такое нарушение может повлечь за собой лишение прав.

Ранее директор певицы Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию. Он заявил, что широкое распространение сообщений о поездке Долиной с мигалками напоминает травлю. По его словам, в погоне за трафиком можно довести людей до безумия.