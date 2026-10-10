Москва10 окт Вести.Многократные случаи превышения скорости и ряд других опасных нарушений правил дорожного движения, допущенных водителем в течение года, должны стать основанием для лишения прав на управление автомобилем. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Есть злостные нарушители, которые копят эти штрафы и продолжают ездить, не соблюдая правила дорожного движения. Таких водителей следует наказывать строже. Причем, не только повышением размера штрафа, сказал Гриб в беседе с ТАСС.

Я считаю, что необходимо ввести предел числу штрафов за опасные нарушения в течение года. По отдельным категориям нарушений, таким как превышение скорости и так далее, надо ограничить количество штрафов, например, 20 в год, и если это количество будет превышено, то отбирать права пояснил он

Замсекретаря ОП добавил, что нередко опасная езда заканчивается гибелью людей на дорогах. Лишение водительских прав злостных нарушителей ПДД "сбережет жизни тысяч наших граждан".

Ранее канал Mash на спорте сообщил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова названа главным лихачом среди российских спортсменов. В течение 2026 года она нарушила правила дорожного движения 124 раза. Общая сумма штрафов составила 205 тысяч рублей. Чаще всего взыскания спортсменке назначались за превышение скорости, неуплату парковки, движение по полосе для общественного транспорта и обочине.