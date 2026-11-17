В МВД рассказали, за что могут изъять автомобиль МВД: суд может конфисковать автомобиль за повторное пьяное вождение

Москва17 ноя Вести.Суд вправе конфисковать автомобиль за повторное управление в состоянии опьянения, а также за повторное превышение скорости. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Транспортное средство может быть конфисковано только в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ, на основании соответствующего обвинительного судебного приговора отметила пресс-служба ведомства

В министерстве рассказали, что конфискация грозит водителю, который сел за руль, будучи лишенным прав. Автомобиль также могут изъять за повторную пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования, если ранее водитель уже привлекался за это к административной ответственности.

Кроме того, машину могут конфисковать за повторное превышение скорости на 60-80 километров в час, если водитель ранее лишался прав за аналогичное нарушение, а также за повторный выезд на встречную полосу.

В ведомстве напомнили, что конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие автомобиля и обращение его в собственность государства по обвинительному приговору суда.