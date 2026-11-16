МВД: права могут аннулировать при изменении персональных данных водителя

В МВД перечислили основания для аннулирования водительских прав МВД: права могут аннулировать при изменении персональных данных водителя

Москва16 ноя Вести.Водительские права могут быть аннулировали в нескольких случаях, среди них – истечение срока действия, утеря или изменение персональных данных владельца. Об этом сообщили в МВД России, передает ТАСС.

Водительское удостоверение (ВУ) считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в ВУ персональные данные его владельца говорится в сообщении ведомства

Кроме того, основанием для аннулирования является непригодность документа, когда невозможно визуально определить, что в нем указано, и подтверждение медицинских ограничений к управлению транспортом.

Также среди причин – выдача прав по поддельным документам либо с нарушением установленного порядка.