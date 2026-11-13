МВД: истекшие в 2023 году водительские права нужно заменить в ноябре 2026 года

В МВД рассказали, кому надо заменить права в ноябре 2026 года МВД: истекшие в 2023 году водительские права нужно заменить в ноябре 2026 года

Москва13 ноя Вести.Водителям, у которых права истекли в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на 3 года, необходимо заменить удостоверение в ноябре 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

В ноябре 2026 года необходимо заменить водительское удостоверение тем, у кого оно истекло в ноябре 2023 года в случае, если владелец удостоверения воспользовался правом продления срока действия говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что поменять права в ноябре 2026 года также должны водители, срок действия удостоверений которых закончится в ноябре этого года.