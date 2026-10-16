В МВД опровергли сообщения о праве ГАИ лишать водителей прав с марта 2027 года МВД опровергло данные о праве сотрудников ГАИ с марта самостоятельно лишать прав

Москва16 окт Вести.У сотрудников Госавтоинспекции с 1 марта 2027 года не появится право самостоятельно назначать водителям наказание в виде лишения водительских прав без решения суда, сообщили в пресс-службе МВД России. Там отметили, что ткое наказание назначается только судом за грубые или систематические нарушения ПДД.

На сайте ведомства прокомментировали сообщение СМИ о том, что якобы сотрудники ГАИ с марта следующего года смогут лишать водителей прав.

Данное утверждение не соответствует действительности сообщили в МВД России

С 1 марта 2027 года изменится порядок медицинского контроля за автомобилистами, уточнили в ведомстве. Медзаключения о наличии или отсутствии противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и попадать в федеральный реестр ЕГИСЗ.