Москва26 ноя Вести.Новый порядок медицинского освидетельствования водителей заработает в России с 1 марта 2027 года, врачей обяжут сообщать в ГАИ о выявлении противопоказаний для вождения, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В настоящее время проверка здоровья водителей проводится только при получении или замене прав.

В России с 1 марта 2027 года заработает норма, которая вводит новый порядок медицинского освидетельствования водителей говорится в сообщении

По новым нормам врачи будут обязаны сообщать в ГАИ о выявленных противопоказаниях, препятствующих управлению автомобилем. Если у водителя будет обнаружено заболевание, в течение трех месяцев необходимо проверить свое здоровье. Если диагноз подтвердится или водитель откажется проходить осмотр, он лишается права вождения.