ГАИ с 1 марта 2027 года сможет приостанавливать права из-за болезней водителей ТАСС: ГАИ сможет приостанавливать права водителей из-за их болезней

Москва16 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции с 1 марта 2027 года получат право приостанавливать действие водительских прав. Об этом ТАСС сообщил юрист Лев Воропаев.

Он отметил, что это станет возможным благодаря обмену в режиме реального времени с медицинскими организациями информацией о противопоказаниях к управлению транспортом.

С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией сказал Воропаев

Ранее в МВД опровергли сообщения о новом 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации.