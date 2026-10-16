Москва16 октВести.Сотрудники Госавтоинспекции с 1 марта 2027 года получат право приостанавливать действие водительских прав. Об этом ТАСС сообщил юрист Лев Воропаев.
Он отметил, что это станет возможным благодаря обмену в режиме реального времени с медицинскими организациями информацией о противопоказаниях к управлению транспортом.
С 1 марта 2027 года будет происходить автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекциейсказал Воропаев
Ранее в МВД опровергли сообщения о новом 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации.