Юрист рассказал, из-за каких болезней могут автоматически лишить прав Юрист Воропаев: пять болезней автоматически лишают водителя права водить машину

Москва9 ноя Вести.Выявление у водителя заболевания, входящего в перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, может стать основанием для прекращения действия водительских прав, сообщил юрист Лев Воропаев.

По его словам, процедура может быть инициирована после того, как соответствующий диагноз будет установлен при обращении человека в медицинское учреждение.

В список противопоказаний входят эпилепсия, тяжелые неврологические нарушения, а также психические расстройства, в том числе шизофрения и умственная отсталость сказал юрист

Кроме того, ограничения предусмотрены для людей с определенными нарушениями цветового зрения, при которых они не способны различать отдельные цвета.

Ранее сообщалось, что ГИБДД сможет изымать права у водителей после рядового посещения врача.