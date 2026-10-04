Суд может конфисковать автомобиль за три преступления, указали в МВД

В МВД рассказали, за что у автолюбителя могут конфисковать машину Суд может конфисковать автомобиль за три преступления, указали в МВД

Москва4 окт Вести.Автолюбитель может лишиться своего "железного коня" за три преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения (ПДД), рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Конфискации подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ уточнили в пресс-центре

Статья 264.1 УК РФ – управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, если человек ранее уже подвергался административному наказанию за это (или за отказ от медосвидетельствования) либо имеет судимость за аналогичное преступление.

Статья 264.2 УК РФ – нарушение ПДД (например, превышение скорости более чем на 60 километров в час или выезд на встречную полосу), если человек одновременно подвергнут административному наказанию и лишен права управления ТС.

Статья 264.3 УК РФ – управление ТС лицом, которое лишено права управления, при этом оно также подвергнуто административному наказанию или имеет судимость.

Автомобиль может быть конфискован на основании соответствующего постановления суда, указали в пресс-центре МВД России.