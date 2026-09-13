МВД: водительское удостоверение надо заменить при изменении личных данных

В МВД назвали основания для обязательной замены водительского удостоверения МВД: водительское удостоверение надо заменить при изменении личных данных

Москва13 сен Вести.Существует несколько оснований для обязательной замены водительского удостоверения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

По информации ведомства, документ считается недействительным и подлежит аннулированию, если срок его действия истек.

Водительское удостоверение подлежит обязательной замене в случае... изменения содержащихся в ВУ персональных данных его владельца добавили в МВД

Кроме того, права необходимо поменять, если документ пришел в негодность для дальнейшего использования из-за износа или повреждения, а указанные в нем сведения невозможно определить визуально. Еще одним основанием ведомство назвало утрату или хищение водительского удостоверения.

Также права подлежат обязательной замене, если у водителя произошли изменения в состоянии его здоровья, отметили в МВД.