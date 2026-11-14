В Минтрансе предложил сделать правила дорожного движения бессрочными Минтранс подготовил проект документа об отмене срока действия ПДД в России

Москва14 ноя Вести.Минтранс подготовил проект документа, в котором предлагает сделать правила дорожного движения (ПДД) в России бессрочными. В ведомстве считают ограниченный срок действия ПДД нецелесообразным.

Проект министерства вносит изменения в документ правительства, в котором срок действия ПДД указан до 1 марта 2029 года, передает РИА Новости.

Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны пояснили в ведомстве

Так также пояснили, что изменение связано с одним из действующих постановлений кабмина. Коме того, действующие в РФ ПДД соответствуют Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года, которая обеспечивает единое понимание правил участниками дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России предложили вписать в ПДД роботов-доставщиков. По словам автоэксперта Александра Холодова, роботы уже стали полноценными участниками дорожного движения и их присутствие на улицах вызывает трудности у автомобилистов.