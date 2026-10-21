В России могут изменить порядок техосмотра автомобилей вне станций ТО Минтранс предложил новые требования к мобильным пунктам техосмотра

Москва21 окт Вести.Минтранс России подготовил проект приказа, который регулирует проведение техосмотра (ТО) автомобилей с использованием передвижных диагностических линий (ПДЛ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в сводном отчете к документу, изменения призваны предотвратить фальсификацию результатов ТО и повысить безопасность дорожного движения.

Сейчас мобильные диагностические комплексы используют 283 компании, а их применение допускается в регионах с недостаточным количеством стационарных пунктов ТО.

Согласно проекту, передвижные диагностические линии (ПДЛ) разрешат использовать на площадках, удаленных более чем на 100 километров от ближайшего стационарного пункта техосмотра. Кроме того, проверять автомобили вне специализированных станций смогут предприятия, эксплуатирующие транспорт, который не выезжает на дороги общего пользования.

Операторов ПДЛ также обяжут соблюдать температурные ограничения, установленные производителями мобильных комплексов.

В настоящее время требования к ПДЛ регулируются постановлением правительства, действующим до 1 марта 2027 года. Минтранс предлагает закрепить обновленные нормы на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2033 года.