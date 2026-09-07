Москва7 сен Вести.Инициатива по расширению перечня сведений электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России принадлежит ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД). В интервью ИС "Вести" исполнительный директор РоАД Олег Баринов разъяснил ключевые выгоды, которые получат автовладельцы в случае реализации данного проекта.

РоАД предлагает дополнить ЭПТС данными о пробеге, техобслуживании, авариях, залоге автомобиля. Необходимость изменений в организации связывают с проблемами покупателей подержанных автомобилей, которые не всегда могут получить полную информацию о машине.

Наше предложение базируется уже на базе существующей системы электронного паспорта. В России порядка 6,5 млн сделок ежегодно совершается с подержанными автомобилями. А теперь представьте, вы приобретаете подержанный автомобиль и просто по VIN-номеру [уникальный 17-значный код транспортного средства, в котором зашифрованы данные о производителе, технических характеристиках и годе выпуска машины] вы видите сразу всю историю автомобиля: пробег, обременения, наличие ДТП, страховые случаи. Ваше решение по покупке автомобиля становится обоснованным. Сейчас эти данные уже существуют в разных системах: ГИБДД, у страховых компаний, у банков, у дилеров, но они находятся в разрозненном состоянии. Мы предлагаем просто объединить всю информацию на базе системы "Электронный паспорт" рассказал Баринов

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выезжают не на все дорожно-транспортные происшествия, в частности, мелкие инциденты могут быть решены и без участия ГИБДД представителями страховых компаний. Решением вопроса станет внедрение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которые обеспечат обязательную фиксацию всех сведений о ДТП в единой системе.

Именно поэтому электронная история автомобиля не должна строиться только на основе данных ГИБДД. Необходимо, чтобы страховые компании-дилеры передавали ту информацию, которая уже сейчас есть в своих системах. Необходимо по сути определить перечень тех лиц, которые будут передавать эту информацию и механизм передачи. И мы сейчас уже разговариваем и ведем диалог с банковским сообществом, со страховыми компаниями. Недавно у нас прошло слушание в Общественной палате с участием регуляторов, госорганов, общественных организаций. И наш подход получил одобрение пояснил Баринов

Он подчеркнул, что независимые площадки должны стать полноценными участниками информационного обмена. Главное условие — автоматизация, ручной ввод должен уйти в прошлое. Чтобы система работала надежно, этот механизм нужно не просто зафиксировать в законе, но и подкрепить ответственностью за точность передаваемых данных.

Очень важно предусмотреть этот механизм, закрепить это нормативно и предусмотреть некую ответственность за достоверность внесения этих данных. И задача электронного паспорта — аккумулировать не просто данные, а все технические данные про автомобиль. Не только марка, модель, какие-то технические параметры, а насытить его той эксплуатационной историей, чтобы покупатель мог удостовериться в информации. Если однажды автомобиль был с пробегом 100 000 км, а через определенный период времени окажется, что на нем 60 000 км пробега, вы сразу сможете увидеть это несоответствие и сделать соответствующие выводы подытожил Баринов

Ранее сообщалось, что законопроект о жизненном цикле автомобилей планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в 2027 году. Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) Алексей Подщеколдин представил концепцию законопроекта "О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств" в Общественной палате РФ (ОП) 26 августа. Инициатива предполагает расширение базовых сведений, которые вносятся в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).