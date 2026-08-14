В "Единой России" предложили упростить возврат ошибочных штрафов ЕР призвала упростить механизм для оспаривания и возврата штрафов

Москва14 авг Вести.В "Единой России" выступили за упрощение процедуры возврата водителям денег за ошибочно начисленные штрафы через цифровые сервисы. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин, его слова приводятся на сайте "Единой России".

По словам депутата, автомобилисты не должны сталкиваться с лишней бюрократией при оспаривании ошибочных начислений. Он также предложил сделать доступными фото нарушения, его описание, дату и точное время до оплаты штрафа.

Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилистам без излишней бюрократии заявил Сидякин

Для этого политик предложил создать в официальных приложениях и на сайтах отдельные разделы для подачи жалоб и оперативной связи с ответственными службами. По его мнению, такой механизм позволит водителям самостоятельно проверять начисления и быстрее выявлять спорные случаи.

Сидякин также назвал недопустимыми ситуации, когда с автомобилистов спустя несколько лет требуют оплатить старые штрафы, тогда как вернуть ошибочно перечисленные средства оказывается сложно.

По словам депутата, цифровой сервис должен дать возможность проверить начисление, оспорить его и вернуть деньги в случае ошибки.