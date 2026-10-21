Для водителей без прав в России могут увеличить штраф до 30 тысяч рублей

В России планируют ужесточить наказание за езду без прав Для водителей без прав в России могут увеличить штраф до 30 тысяч рублей

Москва21 окт Вести.В России одобрен законопроект об ужесточении наказания за езду без водительского удостоверения, речь идет о случаях, когда человек не получал документ или ездит с просроченным, передает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.

Законопроект одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности", - сказал собеседник агентства говорится в сообщении

Уточняется, что сейчас за данное нарушение водители платят штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Его предлагается увеличить и сделать от 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Планируется введение наказания за повторную езду без прав - штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Такие штрафы не получится оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней.