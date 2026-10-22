В ГД поддержали проект по ужесточению штрафов за вождение без прав Депутат Федяев: ужесточение штрафов за езду без прав необходимо

Москва22 окт Вести.Число происшествий с водителями без прав увеличивается год от года, поэтому необходимо ужесточить наказание за это правонарушение. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

В беседе с ТАСС он прокомментировал проект закона, разработанный Министерством внутренних дел РФ. Предлагается повысить штрафы с текущих 5–15 тысяч рублей до 15–30 тысяч рублей.

У большинства из них нет понимания, что наказание неотвратимо. Штрафы для них должны быть высокими, такими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль, не имея водительского удостоверения пояснил депутат

Ранее стало известно, что проект МВД уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. За повторное нарушение предлагается установить наказание в размере 30–50 тысяч рублей.