Москва22 ноя Вести.Госдума России приняла закон, увеличивающий штрафы за экономические преступления, чтобы сигнализировать о неотвратимости наказания и предотвращать их совершение. Об этом ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя комитета по уголовному и административному законодательству Госдумы РФ Ирина Панькина.

Парламентарии приняли закон, который значительно повышает штрафы за экономические преступления. Теперь за ведение бизнеса без лицензии придется заплатить до 1 миллиона рублей вместо прежних 300 тысяч. Существенно вырастут и штрафы за подделку денег и ценных бумаг – с 1 до 5 миллионов рублей. Если же такое преступление совершит организованная группа или оно будет крупным, штраф может достигнуть 13,5 миллиона рублей.

Законопроект не рассчитан на то, чтобы каким-то образом воздействовать негативно на бизнес, чтобы как-то их застращать. Нет. Ведь Уголовный кодекс, он еще и про превентивность, принцип общей превенции. Что это? Чтобы сигнализировать, что здесь, в данном случае, государство, повышая штрафы, говорит им о том, что за экономику будут карать рублем и это очень важно подчеркнула Панькина

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за ряд экономических преступлений. Изменения затрагивают незаконную банковскую деятельность, предпринимательство и кредитование, нарушения при банкротстве и госзакупках, мошенничество, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.